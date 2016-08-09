Atlántico entre los 10 primeros de Latinoamerica para invertir

Barranquilla

En un comunicado de prensa el gobernador del Atlántico Eduardo Verano dio a conocer el posicionamiento del departamento en materia de competitividad

Como un importante precedente para el desarrollo del departamento y la región Caribe calificó el gobernador Eduardo Verano De la Rosa el reconocimiento que hizo el 'Financial Times' al destacar al Atlántico como uno de los 10 estados (departamentos) con mejor ambiente de negocios en Suramérica.

"Esta destacada ubicación del influyente periódico financiero más grande e importante de Gran Bretaña nos invita a seguir trabajando y a entender que los esfuerzos que estamos haciendo van en buen sentido, que no podemos desfallecer en el propósito de generar mejor calidad de vida a nuestra población con el desarrollo económico y social que trae un Atlántico más competitivo", expresó el gobernador Verano.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mc Master expresó que Atlántico dio un importante salto en materia de competitividad porque de no aparecer en los primeros 25 estados de Latinoamérica hoy se encuentra ubicado en la posición 15 del ranking del 'Financial Times' y en la segunda región colombiana con mayor competitividad.

“Es maravilloso que el Departamento del Atlántico haya obtenido esta calificación, es la demostración de que los territorios son unas grandes unidades económicas donde se tiene empleo, competitividad, mayor o menor producción y donde se generan ingresos locales”.

En el trabajo realizado por la Unidad Investigativa del 'Financial Times’, el Departamento del Atlántico sobresale en cuanto a potencial económico, atracción de inversiones, infraestructura de conectividad y ambiente de negocios.