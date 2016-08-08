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29 jul 2026 Actualizado 09:24

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Asesinan a propietario de restaurante en Playa Mendoza, Atlántico

Los sicarios dejaron abandona el arma y la moto en la que se movilizaban

En la zona costera del Atlántico fue asesinado el propietario de un restaurante.

En la zona costera del Atlántico fue asesinado el propietario de un restaurante.(Caracol Radio)

En la zona costera del Atlántico fue asesinado el propietario de un restaurante.
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Como Marco Antonio Torres Sagbini fue identificado el propietario de un restaurante, asesinado en el sector de Playa Mendoza en jurisdicción del Municipio de Tubará al norte del Departamento del Atlántico.

Los sicarios, quienes se movilizaban en una moto llegaron al restaurante “Mi Playita”, ubicado en la Vía al Mar a la altura del kilómetro 79, preguntando por la víctima y se le acercaron, disparándole en cuatro oportunidades.

La Policía del Atlántico, que investiga el crimen, halló la moto de los sicarios en el sector conocido como Bajo de La Habana, vía que del Municipio de Tubará conduce a la Vía al Mar.

Las autoridades también encontraron en el sitio del asesinato una pistola original calibre 9 milímetros.

En la cámara de video del negocio quedó grabado el crimen. El material servirá para que la Policía capture a los responsables del homicidio.

 

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