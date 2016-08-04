Presidente Santos entrega hoy equipos de alta tecnología para el puerto de Buenaventura

Cali

Se espera que alrededor de las 10 de la mañana el presidente Juan Manuel Santos arribe al puerto de Buenaventura para dar entrega de modernos equipos, los cuales cuentan con alta tecnología que pondrán en un punto alto al principal puerto sobre el Pacífico.

Se trata de los primeros escáneres de rayos X que se instalarán en el terminal marítimo, que servirán para hacer un rápido registro de carga y disminuir costos además de facilitar operaciones con las que se garantice el fortalecimiento de herramientas para la protección de la soberanía nacional.

Actualmente, una inspección física de mercancía tiene una duración de 24 horas, con este escáner se espera que este mismo procedimiento dure solamente 15 minutos, también la inspección aduanera quedará de 216 a tan solo 48 horas con la ayuda de los modernos escáneres.

Por su parte el gerente de la sociedad portuaria de Buenaventura, Victor Julio Gonzáles, catalogó la entrega de estos equipos como un avance para la región pues le da categoría al puerto que lo hace más competitivo a nivel internacional.

Se estima que son cerca de 2’291.000 contenedores los que ingresan y salen anualmente por los puertos colombianos, estos equipos facilitan el comercio con negocios internacionales.