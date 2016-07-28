Formalización laboral y empleo a jóvenes acuerdan Mintrabajo y Gobernador

A partir de la fecha la Ministra del Trabajo y el Gobernador del Atlántico, iniciaran un trabajo conjunto para formalización laboral y mayores puestos de trabajo para jóvenes y mujeres de la población más vulnerable

Clara López Ministra del Trabajo, luego de participar en un Consejo Ampliado de Gobierno, señalo que entre los proyectos identificados para iniciar en conjunto está lo relacionado con el teletrabajo en espacios como cárceles para ayudar en esquemas de rehabilitación.

De igual forma, el Ministerio brindará apoyo a la estructuración de un aparato productivo para un programa de la Gobernación del Atlántico enmarcado dentro de la economía solidaria para pescadores de la región que hacen chicharrones con productos de mar.

En lo que respecta al tema de equidad de género, López Obregón resaltó la necesidad de impulsar en esta zona el programa ‘Equipares’, herramienta de empoderamiento de las mujeres dirigido a superar asimetrías y brechas que existen en el mercado laboral.

Finalmente la titular de la cartera Laboral señaló, que se busca que las mujeres, tanto en empresas públicas como privadas, tengan acceso a cargos de dirección y de toma de decisiones; que haya igualdad en los salarios y demás condiciones laborales.