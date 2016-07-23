350.000 m2 del Batallón Paraíso serán un gran parque

Un gran parque de 250 000 metros cuadrados y 4 nuevas vías con una longitud total de 3 kilómetros lineales, hacen parte de la intervención que hará el Distrito en el lote del actual batallón Paraíso que fue cedido por el ministerio de Defensa.

Con dicha cesión, que representa el traslado de las instalaciones militares ubicadas en el barrio Paraíso a un nuevo complejo en inmediaciones de Puerto Colombia, la Alcaldía Distrital recupera para Barranquilla 513.114 metros cuadrados, equivalentes a 51 hectáreas, de las cuales 350 000 metros cuadrados se convertirán en espacio público, según explicó el alcalde Alejandro Char.

El evento de cesión de dichos predios estuvo presidido por el vicepresidente Germán Vargas lleras, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y la ministra de Vivienda, Elsa Noguera De la Espriella.

“Qué gran noticia para esta ciudad, Barranquilla va a ser una antes y otra después de que pongamos en marcha esta iniciativa, que es el mayor proyecto de renovación urbanística que tanto va a contribuir a consolidar la transformación que hace ya 8 años iniciaron Alejandro Char y Elsa Noguera. Faltaba la voluntad política de los ministros de Defensa y qué grato poderle agradecer hoy, doctor Luis Carlos Villegas, que podamos firmar este convenio que tanto le va a convenir a la ciudad”, dijo el vicepresidente.

El alcalde Char destacó, por su parte la buena relación entre las Fuerzas Armadas y Barranquilla, que se inició cuando el cuartel militar se encontraba en el Paseo Bolívar con carrera 44 y debió trasladarse para ampliar el Paseo Bolívar, situación que se repite 80 años después cuando el Batallón Paraíso cederá su lugar para que allí funcione un gran pulmón para todos los barranquilleros.

Las nuevas vías proyectadas para resolver problemas de movilidad en el sector: la calle 79, a la que se le daría continuidad desde la carrera 60 hasta la Vía 40; la calle 77B; la construcción de la carrera 66, como prolongación de la carrera 65 que se conectaría desde la Circunvalar hasta la calle Murillo, y la prolongación de la carrera 72 que se conectaría con las calles 76 y 82. Asimismo, van a desaparecer los muros hacia la Vía 40, que hoy obstaculizan la conexión de Barranquilla con el río Magdalena.