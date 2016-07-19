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29 jul 2026 Actualizado 09:20

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José H. Torres, el defensor que expone su vida a cambio de la de otros

En tres ocasiones ha sido exiliado del país por amenazas de muerte

(Caracol Radio Barranquilla.)

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José Humberto Torres nació en Bogotá, pero se residenció en Barranquilla desde los 14 años de edad.

Torres vivió a lo largo de su vida varias situaciones problemáticas con organismos del Estado, lo que lo incentivó para convertirse en abogado defensor de los derechos humanos, actividad en la que ya cumple 35 años.

Debido a sus declaraciones como profesional de Derecho Torres se ha visto envuelto en conflictos con la Policía, el Das y paramilitares, por lo que ha tenido que ser exiliado del país en tres ocasiones. Incluso en 2012 un grupo paramilitar ofreció 200 millones de pesos por su asesinato.

Sin embargo, Torres continúa “con una terquedad suicida”, defendiendo los derechos de los más vulnerados.

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