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29 jul 2026 Actualizado 09:19

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Ya se evidencia escasez de alimento en el Atlántico por el paro camionero

El secretario del Interior, afirma que los alimentos que llegan no son suficientes para atender la necesidad.

Guillermo Polo Carbonell, secretario del Interior del Atlántico.

Guillermo Polo Carbonell, secretario del Interior del Atlántico.(Ketty Muñoz)

Guillermo Polo Carbonell, secretario del Interior del Atlántico.
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Aunque las medidas adoptadas por el gobierno nacional en torno al paro camionero están funcionando, sigue el desabastecimiento en zonas de la región caribe como es el caso del departamento del Atlántico.

El secretario del Interior, Guillermo Polo,  entregó un parte positivo en cuanto al orden público en esta zona del país, sin embargo señalo que ya se evidencia escasez en la Central de Abastos  y por ende los precios poco adecuados para los hogares atlanticenses.

“Las caravanas se están cumpliendo, hay acompañamiento de las autoridades de policía y el ejército”, sostuvo.

Lo que se necesita es que se llegue a un pronto acuerdo entre el gobierno y  los transportadores para superar la situación,  índico el funcionario.

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