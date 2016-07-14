Cutting una nueva practica de los adolescentes en el Atlántico

Barranquilla

Esta práctica que se hizo pública en un consejo de seguridad efectuado reciente en el departamento del Atlántico, ha llamado poderosamente la atención de padres, profesores y por supuesto de las autoridades en esta zona del país.

El cutting, self injun o risuka es una tendencia entre jóvenes cuyas edades oscilan entre los 12 y 20 años y que consiste en causarse heridas con una cuchilla u objeto cortante para dejar en la piel marcas o una especie de tatuaje.

Mildred Armenta funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del municipio de Baranoa y quien expreso a las autoridades del departamento su preocupación por el aumento de estos casos, señalo que en menos de un año ya se han atendido más de 90 personas con esta señas.

“En realidad esto es poco conocido, pero es importante que los padres estén atentos a los comportamientos de los menores y en general de los jóvenes porque esta es un practica de grupo y sucede en jóvenes con problemas depresivos”.

Aseguro Armenta que son las mujeres las mas que caen en esta situación.

Según el decano de la división de Humanidades de la Universidad del Norte, Alberto de Castro, son adolescentes que pretenden con esta práctica pasar del sufrimiento psicológico al físico.

“El no sentirse valorados, el temor a sentirse incapaces, el no ser aceptado por determinado grupo los orilla a esta conducta”, preciso el catedrático.

Por su parte la teniente Yeimy Vargas jefe del grupo de la policía de Infancia y Adolescencia de Barranquilla, manifestó que es un comportamiento que se está evidenciando en las instituciones educativas de la ciudad.

“Con esto buscan expresar la falta de atención por parte de los padres o su entorno familiar”.

Este fenómeno también es evidente en personas adultas, sostuvo la oficial.