23 feb 2026 Actualizado 10:36

Cali

En un 80 por ciento nivel de ocupación en el Puerto

Desde el Terminal Marítimo se han realizado 245 Caravanas con un total de 8.325 vehículos escoltados y movilizados.

Caracol Radio Cali

Cali

Cali

Un leve aumento en el retiro de contenedores y carga general, se registra en el Puerto de Buenaventura luego de las caravanas militarizadas iniciadas la semana debido al paro camionero, lo que ha permitido que en este momento en un 80 por ciento se encuentre el nivel de ocupación en el Terminal Marítimo.

Víctor Julio González, gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, reveló que el traumatismo se registra ante la falta de vehículos para retirar el granel sólido.

Durante el desarrollo del Paro se han realizado 245 Caravanas con un total de 8.325 vehículos escoltados y movilizados. Así mismo se le entregaron a Cauca 30 vehículos con combustible, los cuales 20 van para Pasto y 10 para Popayán.

