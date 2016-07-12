Aumenta en un 35% el precio de la carne en Barranquilla

Barranquilla

En 35% aumenta precio de carne en Barranquilla. El paro camionero y el intenso verano son los factores que han disparado precios, asegura gremio ganadero.

Por un kilo de carne, un ama de casa barranquillera debe pagar dos mil pesos más que hace unos meses. Ese es el impacto del aumento en los precios del ganado que se ha trasladado al consumidor final.

José de Silvestri, vocero de Asoganorte, aseguró que hay poca oferta de ganado lo que ha impactado el precio

El dirigente gremial dijo que el aumento en la demanda de ganado en pie ha sido otro factor que ha incidido en los precios.

Los ganaderos esperan que con el invierno mejore la productividad y pueda presentarse una disminución en los precios.

“Apenas estamos superando los estragos que causo la extensa sequía en esta zona del país”, sostuvo de Silvestri.