Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 ago 2026 Actualizado 09:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Más de cinco mil millones de pesos en pérdidas deja paro camionero a Sociedad Portuaria de Buenaventura

Gerente de la entidad Víctor Julio Gonzales formuló un llamado a la sensatez de las partes para no seguir afectando economía del país

Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Cali

El gerente de la sociedad regional portuaria de Buenaventura, Víctor Julio Gonzales, estimó que el paro camionero que completo 34 días, ha generado pérdidas del orden del Billón de pesos al país.-

 Expresó que tan solo a la Sociedad Portuaria le deja ya más de cinco mil millones de pérdidas, sin contar a los generadores de carga, importadores y exportadores.-

 Agrego que “tan solo en el terminal de la sociedad portuaria de Buenaventura, hay represadas 200 mil toneladas y gracias al acompañamiento del ejército han evacuado 30 mil, que les permitirá tener capacidad para nuevos almacenamientos”.-

 En Cali, los transportadores de carga recibieron el respaldo de transportadores de servicios especiales de pasajeros que adelantaron caravanas desde el puente de los mil días en el oriente hasta Cencar en el norte de la ciudad donde les entregaron víveres a propietarios y conductores de camiones que permanecen en este sector.-

 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir