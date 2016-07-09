Más de cinco mil millones de pesos en pérdidas deja paro camionero a Sociedad Portuaria de Buenaventura

Cali

El gerente de la sociedad regional portuaria de Buenaventura, Víctor Julio Gonzales, estimó que el paro camionero que completo 34 días, ha generado pérdidas del orden del Billón de pesos al país.-

Expresó que tan solo a la Sociedad Portuaria le deja ya más de cinco mil millones de pérdidas, sin contar a los generadores de carga, importadores y exportadores.-

Agrego que “tan solo en el terminal de la sociedad portuaria de Buenaventura, hay represadas 200 mil toneladas y gracias al acompañamiento del ejército han evacuado 30 mil, que les permitirá tener capacidad para nuevos almacenamientos”.-

En Cali, los transportadores de carga recibieron el respaldo de transportadores de servicios especiales de pasajeros que adelantaron caravanas desde el puente de los mil días en el oriente hasta Cencar en el norte de la ciudad donde les entregaron víveres a propietarios y conductores de camiones que permanecen en este sector.-