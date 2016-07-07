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29 jul 2026 Actualizado 07:57

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Char mejor alcalde del país; Verano aumenta popularidad

Encuesta de Gallup destaca aceptación de los mandatarios locales.

(Caracol Radio Barranquilla)

Barranquilla
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El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char agradeció a los barranquilleros el respaldo en la encuesta divulgada y dijo que existe el compromiso para seguir avanzando en las obras que requiere la ciudad. Char logró el 86% de la aceptación, según la encuesta.

“Quiero agradecer a todos los ciudadanos por la aceptación de nuestra gestión, esto sin duda nos compromete a seguir trabajando y a brindar todo nuestro esfuerzo para que Barranquilla siga siendo un referente a nivel nacional”, dijo el alcalde Char.

Por su parte Eduardo Verano, quien logró el 71% de aprobación, destacó que ahora el compromiso es darle impulso a los retos del proceso de paz. Aseguró que ha insistido en darle atención y desarrollo a las regiones, a partir del plebiscito por la paz.

Así mismo El Gobernador, destacó que el 70% de los encuestados apoyarían el sí en el plebiscito por la paz.

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