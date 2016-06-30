Fondo Adaptación asegura que comenzarán obras en Canal del Dique

Barranquilla

Según el Fondo Adaptación, desde este 30 de junio, comenzarán los trabajos de protección para la población de Santa Lucía, en el sur del Atlántico.

Por medio de un comunicado de prensa, el Fondo informó que se firmó el contrato para garantizar la protección de 1300 metros en riesgo si aumentan los niveles del canal del Dique.

En las últimas horas, la Contraloría General de la República presentó un informe en el que señala que en 114 kilómetros que tiene el canal del dique no se han realizado las obras prioritarias para afrontar el riesgo de inundaciones.

El ente de control advierte especialmente sobre el riesgo de las poblaciones de Calamar en Bolívar y Santa Lucía en el Atlántico.

Los pobladores, no están tan confiados, ante tanta promesa que han escuchado en los últimos cinco años por parte de funcionarios del Fondo Adaptación.