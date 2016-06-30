A bebé raptada en Soledad le cortaron el cabello para que no fuera reconocida

Aunque en horas de la tarde se corrió el rumor de que la menor había sido encontrada y la policía negó esa versión al momento que anunciaba el ofrecimiento de una recompensa por su paradero, en horas de la noche se confirmó la aparición de la bebé de dos meses arrebatada de los brazos de su madre.

De acuerdo con el coronel Juan Carlos Nieto, la pequeña fue encontrada en una zona enmontada en inmediaciones de Manuel Beltrán por una mujer que la halló llorando y en estado de deshidratación.

Tras ser entregada a la policía y llevada a un centro de salud para su valoración, la menor fue entregada a su madre Jessica Pacheco

Según el coronel Nieto en horas de la tarde la Policía había desplegad un operativo con más de 1.500 hombres en el municipio de Soledad y sus alrededores, para dar con el paradero de la bebé .

De acuerdo con testimonios de familiares y de la misma madre a las autoridades, Jessica Pacheco salía de una cita médica y se disponía a llegar la casa de su madre, en el barrio Villa María, en Soledad, cuando una mujer la interceptó y tras cruzar palabras tomaron el mismo motocarro para su desplazamiento.

"La mujer le dijo que ella iba para el mismo sector y que se podían ir en el mismo transporte por lo que ella accedió y abordaron el vehículo de placas 356-AADZ, pero en el camino se subió otro pasajero que de un momento a otro le aplicó choques eléctricos a Jessica", dijo Italmis Reales abuela materna de la menor.

El hombre que hacía de pasajero del vehículo portaba un artefacto conocido como 'teaser' para neutralizar a la madre de la pequeña y posterior a ello la otra mujer le arrebata a la niña y arrojan a Jessica vehículo, quien de inmediato comienza a gritar a pedir auxilio.

En varios sectores de Soledad el caos se apoderó cuando familiares y allegados a la familia afectada se tomaron los barrios aledaños para pegar carteles con la foto de la pequeña y patrullas de la policía comenzaron a circular por todas partes tratando de dar con el paradero de la menor.

Por un momento corrió el rumor de que la pequeña había aparecido abandonada en una carretilla, lo que hizo que la desesperación y la ansiedad se tomara a todos ocasionando más confusión, sobre todo porque las patrullas de la Policía corrían para todos lados tratando de verificar dicha versión.

En horas de la tarde el comando de la Policía ofreció una rueda de prensa en la que se daba cuenta que la bebita no había aparecido y que se habían dispuesto de 10 millones de pesos de recompensa para quienes dieran información que permitieran el paradero de la niña y de sus raptores.