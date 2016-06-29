Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 ago 2026 Actualizado 07:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Economía

Reabren proyecto portuario Aguadulce en Buenaventura

La medida provisional de levantar los sellos fue aplicada por la Alcaldía de esa ciudad.

Cali
Añadir Caracol Radio en Google

Los sellos de cierre de las obras del proyecto portuario de Aguadulce, en Buenaventura, fueron levantados en la tarde de este miércoles por el propio secretario de Gobierno, Luis Fernando Ramos, quien había emitido la orden de suspensión.

Ramos había argumentado violaciones a la normatividad municipal y la falta de pago de impuestos locales.

Según el funcionario, la medida hace parte de las acciones que buscan que se instale mañana en Buenaventura una mesa de dialogo entre el Gobierno local, los socios del proyecto de Aguadulce y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien medió en la decisión.

El proyecto portuario de Aguadulce tiene inversiones de socios Filipinos, de Singapur, de Colombia, e incluida la propia alcaldía de Buenaventura.

La decisión de suspender las obras del proyecto portuario había generado una reacción desde todos los sectores económicos en el Valle y en el país.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir