Reabren proyecto portuario Aguadulce en Buenaventura

Los sellos de cierre de las obras del proyecto portuario de Aguadulce, en Buenaventura, fueron levantados en la tarde de este miércoles por el propio secretario de Gobierno, Luis Fernando Ramos, quien había emitido la orden de suspensión.

Ramos había argumentado violaciones a la normatividad municipal y la falta de pago de impuestos locales.

Según el funcionario, la medida hace parte de las acciones que buscan que se instale mañana en Buenaventura una mesa de dialogo entre el Gobierno local, los socios del proyecto de Aguadulce y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien medió en la decisión.

El proyecto portuario de Aguadulce tiene inversiones de socios Filipinos, de Singapur, de Colombia, e incluida la propia alcaldía de Buenaventura.

La decisión de suspender las obras del proyecto portuario había generado una reacción desde todos los sectores económicos en el Valle y en el país.