Puerto de Buenaventura a punto de colapsar por paro camionero

Valle del Cauca

Después de 21 días de paro el terminal marítimo de Buenaventura comienza a generar graves consecuencias hasta el punto que el parque automotor para la movilización de carga se ha reducido en un 70 por ciento.

Los alimentos especialmente la carga de gráneles no tiene la posibilidad de poderse evacuar, dijo Víctor Julio González, gerente de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.

Confirmó que actualmente hay más de 100.000 toneladas de granos almacenados sin poderse evacuar lo que afectará el descargue de embarcaciones próximas a arribar.

“Hacemos un llamado a las partes especialmente al Ministerio del Transporte para una pronta solución al paro que afecta no solo al puerto de Buenaventura por donde se moviliza el 60 por ciento de la mercancía del país”, sostuvo el funcionario.

La industria avícola, porcícula y molinera son las más afectadas por el paro.

Mientras los industriales del Valle le han solicitado al gobierno la suspensión transitoria de los trabajos de la doble calzada para movilizar la carga desde y hacia el puerto de Buenaventura los camioneros sostienen que no levantaran la protesta hasta que se les de respuesta positiva a sus reclamaciones.