Comité evaluador declara desierta licitación para PAE en Atlántico

Por el incumplimiento a una las cláusulas, por parte del único proponente, supuestamente relacionadas con el vehículo que debía prestar el servicio de transporte, el comité evaluador del proceso de licitación para proveer el contrato de manejo de PAE en el Atlántico fue declarado desierto.

Así lo indicó el secretario de Educación, Dagoberto Barraza, quien aseguró que el comité tuvo en cuenta todas las observaciones hechas por los veedores durante las etapas previas al cierre de licitación.

De acuerdo con el secretario, las cláusulas exigen que para subcontratar el transporte hay unos límites referentes a qué personas naturales o jurídicas se puede subcontratar. La cláusula en cuestión excluye de ducha subcontratación al proponente lo que al parecer se cumplió.

En días pasados fueron publicadas una serie de cuestionamientos hechas por veedurías a Ecoalimentos S.A.S. único proponente del proceso, sin embargo el argumento explicado para no adjudicarlo es completamente diferente.

En la audiencia en que se tomó la decisión, hicieron presencia representantes de la firma proponente, veedurías y la Administración departamental en cabeza del secretario de Educación, Dagoberto Barraza.