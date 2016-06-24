Salvavidas de Puerto Colombia, listos para temporada de vacaciones

Aunque el número de muertes por inmersión en playas de Puerto Colombia ha disminuido el último año, con relación al anterior, los riesgos de este tipo de accidente se siguen dando, especialmente por imprudencia de los bañistas.

Así lo dio a conocer el comandante de la unidad Puerto Colombia de Bomberos Atlántico, capitán Gonzalo Restrepo, quien indicó que en muchas ocasiones los turistas no siguen las recomendaciones de los socorristas.

Indicó el oficial que para la temporada de vacaciones de mitad de año la institución ha dispuesto de un cuerpo de socorristas que asciende a 45, los cuales están en capacidad de trabajar en dos turnos para acompañar la mayor parte del tiempo a los turistas que escojan estas playas para su diversión.

Al oficial hizo un llamado a los bañistas para que acojan las recomendaciones de los salvavidas, pues en la mayoría de los casos los riesgos se dan por desatender ciertas normas de seguridad en las playas.

Una de las recomendaciones que se imparten a los turistas, y que no son tenidas en cuenta, es el horario para sumergirse a las aguas que, de acuerdo con las normas de seguridad, es hasta las 5:00 de la tarde.

Igualmente las personas insisten en ingresar al mar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, situación ésta que es de alto riesgo para la seguridad y que es advertida por los socorristas.