Aparatoso accidente al norte de Barranquilla, deja dos heridos

Las imágenes fotográficas del accidente ocurrido la tarde del martes al norte de la ciudad muestran lo violento del impacto de los dos vehículos involucrados, y haría pensar que el resultado pudiera ser trágico.

Sin embargo el diálogo con uno de los conductores, el hecho no dejó más que unas contusiones y el susto por lo fuerte del impacto.

El señor Jeffry Pérez, quien conducía un taxi, que se desplazaba por la calle 70 llegando a la carrera 39, por donde subía el otro vehículo, conducido por una dama, quien omitió la señal de pare y lo impactó sacándolo de la vía y haciendo que carro de servicio público se volteara, recostado al andén.

El hombre quedó atrapado dentro del vehículo siendo auxiliado por espontáneos que se acercaron al sito del acontecimiento.

“Yo volví a nacer. Creo que mi Dios me dio una nueva oportunidad de seguir trabajando”, dijo el señor Pérez, mientras era atendido por personal médico.

Sobre la señora que manejaba el otro automóvil aseguró que esta tenía una lesión en la frente y que, a pesar de ser quien cometió la infracción, se fue sobre él con insultos. Los vehículos quedaron destruidos casi en su totalidad.