Alcaldía entregó nuevas obras en institución educativa en el Suroccidente

De las dos aulas con las que nació hace 51 años, la hoy segunda sede de la Institución Educativa José María Velaz, y con las que estuvo por mucho tiempo, hoy se abrió paso a una moderna edificación de tres niveles y toda la infraestructura adecuada para la atención de más de 500 estudiantes.

La edificación, que fue inaugurada este martes por el alcalde Alejandro Char, consta de 14 aulas, 2 baterías sanitarias, 1 cocina comedor, 1 área administrativa y 1 sala de profesores, con dotación completa de mobiliario y ayudas escolares.

Además la institución brinda a sus estudiantes de primaria y transición, meriendas y raciones de desayuno y almuerzo del Programa de Alimentación Escolar.

De acuerdo con el alcalde el edificio cuenta con espacios seguros y protectores que permiten trabajar por una educación de calidad, que requirió una inversión de 2049 millones de pesos en la parte de infraestructura y 800 millones en dotación, y anunció que en una próxima fase, se ampliarán las instalaciones.

“Antes de 24 meses este colegio estará doblado en tamaño”, dijo el alcalde, quien agregó que la administración distrital proyecta comprar entre 200 y 300 predios para ampliar 80 colegios más.