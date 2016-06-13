En Buenaventura alertan por falta de profundidad del canal navegable hacia los terminales marítimos

Cali

La falta de profundidad del canal de acceso a los términales de Buenaventura podría dejar a Colombia por fuera del nuevo comercio internacional que se abre el fin de mes con la nueva exclusa del canal de Panamá.

Es que ese canal navegable en el pacífico del Valle tiene hoy en día una profundidad de 13 metros y los barcos que pasarán por la nueva exclusa del canal de Panamá, necesitan al menos 16 metros por su calado y grandes cantidades de carga que movilizan , explicó Victor Julio González, gerente de la Sociedad Regional Portuaria de Buenaventura.-

Tenemos un año largo para actuar de urgencia y esa tarea le corresponde al gobierno nacional decidir el urgente dragado del canal de acceso, para no quedarnos por fuera de ese comercio exterior, añadió.-

Por los cinco terminales marítimos de Buenaventura se movilizaron 18 millones de toneladas de mercancías el año pasado y el reto es llegar a los 30 millones en los próximos siete años, pero esto solo se logrará profundizando tres metros el canal navegable para que lleguen barcos mas grandes y con mayor cantidad de carga.-

Esa tarea es un compromiso del gobierno nacional para hacer mas competitivo el puerto de Buenaventura lo mismo que la extensión de la segunda calzada de la vía Buga Buenaventura hasta los mismos terminales marítimos , añadió el gerente del mayor terminal marítimo del pacífico colombiano.-