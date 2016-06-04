Oro y plata para Boyacá en el Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo de pista en Barranquilla

Tunja (Colombia)

Ximena Daza, de la selección Boyacá Juvenil obtuvo medalla de oro en la modalidad de Scratch.

La corredora de Santa Rosa de Viterbo, Ximena Daza, se impuso a sus similares Laura Castillo de Casanare) y Yuli Ramírez del Valle, en la competencia de 7.5 kilómetros para dicha modalidad (30 vueltas).

La medalla de plata la consiguieron los velocistas boyacenses de la misma selección: Camilo Bustamante, Sebastián Guzmán, Diego Molano y Jhon Jairo Zambrano, en la prueba de 4.000 metros (16 vueltas) en persecución por equipos (tiempo de 4.43.044).

En la primera jornada del certamen, la selección Boyacá se ubicó segunda en la tabla de medallería por encima de Valle, Atlántico, Antioquia, Casanare y Risaralda. Mientras tanto, Bogotá ocupa el primer lugar en el nacional de pista.