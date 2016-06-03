Alcalde Char pide al gobierno “Agarrar al toro por los cuernos” en el caso de Electricaribe

El alcalde Alejandro Char, se mostró molesto por el tema Electricaribe.( Caracol Radio )

Barranquilla

Que el gobierno nacional agarre “el toro por los cuernos” y de una vez por todas solucione la crisis de Electricaribe, reclamó nuevamente el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

El mandatario local, le pasa lo que al Coronel de García Márquez, dice que envía cartas a la superintendencia para que ponga en cintura a la empresa Electricaribe; pero se ha quedado esperando la respuesta que no llega.

Char afirma que está cansado y se le nota cuando habla de la situación del servicio de energía.

A propósito la empresa Electricaribe, aún no se pronuncia respecto al informe entregado por el gerente del Plan Cinco Caribe, en el que se expresa que sólo ha invertido 20 mil millones de los 248 mil que debe ejecutar este año para mejorar el servicio.

Al clamor de alcalde se unen también las fuerzas vivas del departamento del Atlántico que ven con descontento la falta de decisión por parte del gobierno.