Casas destechadas por fuertes vientos en Sabanalarga

Barranquilla

Cinco viviendas resultaron destechadas a raíz de la intensa lluvia, acompañada de fuertes vientos, que afectaron al Municipio de Sabanalarga al centro del Atlántico.

El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Sabanalarga, Carlos Mastrodomenico, indicó que un obrero fue rescatado cuando era arrastro por las caudalosas aguas de un arroyo.

Los damnificados de los barrios San Carlos y La Unión solicitaron la ayuda de las autoridades del Atlántico con el fin de reconstruir sus techos, debido a que las lluvias van a continuar.

Desde el inicio de la primera ola invernal ya se han presentado varias emergencias en la municipalidad por el desbordamiento de las fuertes corrientes de agua.