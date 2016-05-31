Tras 26 meses, se reabre la calle 84 para el paso vehicular

Las obras de canalización del arroyo de la calle entre carreras 51 y 75, finalmente será abierta al paso vehicular esta importante vía para el tráfico en esta zona del norte de la ciudad.

El pasado fin de semana el secretario de Infraestructura, Rafael Lafont y el alcalde inspeccionaron el estado de la vía la cual era sometida a limpieza y adecuación para su apertura.

“Desde que llegamos a la administración nos pusimos al frente de esta obra, estamos haciendo un seguimiento permanente al contratista y con nuestros funcionarios pudimos sacar adelante la calle 84”, dijo el alcalde.

El secretario de Infraestructura, Rafael Lafont explicó que los andenes no se entregan aún porque las empresas de servicios de telefonía han demorado los trabajos de instalación subterránea de sus redes, pero que en dos meses estarían todos listos.

El funcionario indicó que mientras se entrega definitivamente la obra, se mantiene el pico y placa para vehículos particulares en esta zona dela ciudad.

La vía que se entrega este martes contempla carril mixto para buses y particulares, y 3 para tránsito particular. Los carriles demarcados y señalizados van desde la carrera 51 hasta la 70 (4 carriles), y desde la 70 a la 75 (3 carriles). Todo en sentido sur norte.