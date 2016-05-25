Supersalud y Defensoría intervienen por niños desatendidos por causa de Coomeva

Luego de que Caracol Radio atendiera la denuncia de la abogada María Antonia Brochero, relacionada con la desatención a más de 40 niños en discapacidad por causa de las deudas de la EPS Coomeva con diferentes IPS, tanto de la Defensoría del Pueblo como la misma Superintendencia de Salud decidieron tomar parte en la situación.

La abogada Brochero dijo a Caracol Radio que se trata de niños con diferentes discapacidades a los que desde hace siete meses las diferentes entidades les suspendieron los servicios y tratamientos integrales que requieren para su rehabilitación porque Coomeva no cumple con sus obligaciones por los servicios prestados por diferentes entidades.

“Lo que hace Coomeva es que hace un contrato con una IPS, pero cuando ya no puede pagar, entonces contrata con otra y así se la pasa. Me parece un acto inhumano porque estamos hablando de niños, y además niños con situación especial, luego deberíamos tener para ellos una atención especial”, dijo la abogada, quien lidera una fundación que apoya a niños en condición de discapacidad.

Tras conocer la situación, la defensora regional de Pueblo Gloria Lamus dijo que de inmediato se dirigiría a Coomeva para conminarla a que garantice la atención a los pequeños, y de no hacerlo, se acudiría a las instancias legales a que haya lugar, pues prevalecen los derechos de los pequeños.

Tras publicarse el caso en el portal Web de Caracol Radio Barranquilla una funcionaria de la Supersalud se comunicó de inmediato y aseguró que emprenderán las acciones correspondientes.

A su turno la secretaria de Salud del Distrito, Alma Solano, aseguró que su dependencia viene acompañando a usuarios de esa y otras entidades promotoras de salud cuyos servicios se les presta de manera irregular.

Aseguró igualmente que ya es hora de que Supersalud tome una decisión definitiva respecto a Coomeva porque los tiempos de espera se cumplieron sin que se mostraran resultados.