Con sanción de ordenanza, se inicia camino para obras del muelle de Puerto Colombia

El Gobernador Eduardo Verano de la Rosa, sancionó la ordenanza por medio de la cual la Asamblea Departamental del Atlántico le autoriza para que suscriba contratos para la restauración de los primeros 200 metros del muelle de Puerto Colombia.

La firma de la ordenanza se hizo justo a la entrada de la vetusta estructura, en un acto que contó con la presencia del alcalde municipal, diputados, concejales del municipio, parlamentarios y miembros de la comunidad porteña.

El gobernador Verano explicó que en esta obra se invertirán 14.700 millones de pesos, de los cuales, la Administración Departamental aportará 9.100 millones que provienen de la venta del lote del Distrito 20 carreteras al Ministerio de Transportes.

“Con esto damos inicio al pago de la deuda que tenía el país con Puerto Colombia y con la historia. Por aquí entraron todos nuestros antepasados y el progreso al país”, dijo el gobernador.

El resto de los recursos los aporta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) y el Ministerio de Cultura.

“Fontur ya destinó 2.000 millones de pesos y el resto de los recursos correrán por cuenta del Ministerio de Cultura, lo importante es que con todos estos aportes renacerá Puerto Colombia y le da cabida a la Economía Naranja, nuestra meta es que la gente de Puerto Colombia viva del turismo”, agregó el gobernador.

Los trabajos que se van a realizar son el anclaje de 200 metros del muelle, la recuperación de 200 metros de la playa y protección a los espolones.

El Gobernador afirmó que los recursos por la venta del lote llegarán al Departamento en un plazo máximo de 20 días una vez se pase la cuenta de cobro. Según el mandatario esta misma semana se diligenciará este documento para hacerlo llegar al consorcio SES Puente Magdalena.