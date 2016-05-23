Dos capturados por intentar linchar a secretario del Interior

Protestas en la Vía a la Cordialidad, corregimiento Arroyo de Piedra.( Caracol Radio )

Barranquilla

Un intento de ataque contra el secretario del interior del departamento Guillermo Polo, se registró este domingo en el corregimiento de Arroyo de Piedra, jurisdicción de Luruaco en medio de unas protestas por la muerte de un menor al parecer falleció por lesiones que recibió en un desalojo.

El funcionario debió abordar el vehículo ante la amenaza de la turba, aunque no se alcanzaron a presentar agresiones físicas, el automotor en el que se movilizaba el titular de la secretaría de gobierno tuvo que abandonar la localidad.

Posterior a estos hechos y con presencia policiva se logró controlar la asonada, de acuerdo a la información entregada por el comandante de la policía del Atlántico, el coronel Raúl Riaño.

Polo indico, que las personas que trataron de causarle daño no hacían parte de las familias que ocupaban el predio.

“Estamos seguros que fueron sujetos que tienen otra agenda y no es precisamente gente de la comunidad”.

Quienes generaron la agresión son personas que estarían vinculadas “a redes del microtrafico”.