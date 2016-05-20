Santos lanza este sábado en Buenaventura "Ola Ventura"

Cali

Ola Ventura, la plataforma cultural de promoción y visibilización para Buenaventura y el litoral Pacífico, será lanzada este sábado 21 de mayo por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos y la Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La agenda prevista para el evento comenzará a la una de la tarde. con un recibimiento artístico y un paseo por el Bulevar del Centro, donde Cantaoras del Pacífico les darán la bienvenida a los asistentes.

Sobre las dos de la tarde se llevará a cabo una Misa inculturada en la Catedral de San Buenaventura en la que se conjugarán los ritos tradicionales católicos con las tradiciones de los habitantes del puerto. Luego 60 niños de los hogares de Bienestar Familiar amenizarán la jornada con bundes y danzas al ritmo de la marimba.

A este evento cultural se le suma el Encuentro Internacional de Narración Oral con invitados especiales como Boniface Ofogo, narrador africano; Mario Riascos, el Poeta Natural de Buenventura, y el bonaverense Medardo Arias.

El cierre estará acompañado de una muestra cultural y gastronómica del pacífico en la Escuela Taller.

La Agenda

1:00 p.m. Recibimiento artístico, paseo por el Bulevar del Centro de Buenventura.

2:00 p.m. Misa Inculturada en la Catedral de San Buenaventura.

3:30 p.m. Calle de Honor musical a ritmo de marimbas en el Bulevar.

4:00 p.m. Acto Protocolario y encuentro de narradores orales, Hotel Tequendama Inn Estación.

7:00 p.m. Muestra Cultural y Gastronómica del Pacífico, Escuela Taller.