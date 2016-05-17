Barranquilla, preparada para recibir a Shakira

Barranquilla

En la medida que se acerca la hora de llegada de la destacada artista barranquillera a su ciudad natal; aumenta la expectativa por conocer detalles de la visita de la cantante. Desde hace cinco años, Shakira no visita su ciudad natal.

En las últimas horas ha trascendido que uno de los sitios de grabación será el Parque Isla Salamanca, uno de los sitios destacados para avistamiento de aves. También se ha especulado que se utilizaría la Intendencia Fluvial para algunos momentos en la producción

El secretario de Cultura, Juan José Jaramillo, destacó la producción del video que se realizará en un 80% en Barranquilla. El funcionario dijo que es muy significativo para la imagen de la ciudad la presencia de los dos artistas.

La información del arribo de Shakira se maneja en completo hermetismo. Por fuentes cercanas a la familia, se ha conocido que la artista llegaría mañana; aunque el dispositivo de seguridad se inició desde el lunes.

Se ha conocido que Carlos Vives comenzará mañana grabaciones en Santa Marta y es posible que el jueves sea el encuentro de los dos artistas en Barranquilla.