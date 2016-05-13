Una familia completa cien horas sin energía

Barranquilla

La presentadora de Televisión, Cristina Amortegui denunció a través de redes sociales que en su residencia se presentó un daño eléctrico que completa 100 horas sin atención por parte de la empresa Electricaribe.

Joseba Amortegui, el padre de la joven dice que les ha tocado estar como desplazados, viviendo donde familiares ante la situación que se presenta en la residencia, desde el momento que se presentó una falla en el voltaje.

Como este caso, diariamente se reportan daños por lo cual los usuarios tienen que esperar siete, 20 horas y ese de 100 horas, que constituye un record.

Las constantes fallas y demoras en la atención, han originado protestas y quemas de llantas en diversos sectores de Barranquilla.