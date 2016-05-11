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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Mamá Nancy: Alguien te escucha en las noches.

La creadora de la “línea de la Ternura” tuvo una charla amena con Martín Tapias en el Personaje de la Semana de Caracol Radio Barranquilla

(Caracol Radio Barranquilla.)

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Cuando llega la noche, Nancy Narr Jaramillo, se encierra en su casa y está pendiente porque sabe que en cualquier momento puede sonar su “línea de la Ternura”. Desde hace muchos años, comenzó un apostolado recibiendo llamadas de personas desesperadas, algunos al borde del suicidio, y que gracias a su escucha y palabras de apoyo, hoy pueden contar que superaron ese mal momento en sus vidas.

Nancy es conocida como “Mamá Nancy”, porque se dedicó durante muchos años a darle una mano a personas de la calle, a quienes adoptó como ella dice, como sus hijos “espirituales” . Es amiga de prostitutas, personas abandonadas y presos.

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