Mamá Nancy: Alguien te escucha en las noches.

Barranquilla

Cuando llega la noche, Nancy Narr Jaramillo, se encierra en su casa y está pendiente porque sabe que en cualquier momento puede sonar su “línea de la Ternura”. Desde hace muchos años, comenzó un apostolado recibiendo llamadas de personas desesperadas, algunos al borde del suicidio, y que gracias a su escucha y palabras de apoyo, hoy pueden contar que superaron ese mal momento en sus vidas.

Nancy es conocida como “Mamá Nancy”, porque se dedicó durante muchos años a darle una mano a personas de la calle, a quienes adoptó como ella dice, como sus hijos “espirituales” . Es amiga de prostitutas, personas abandonadas y presos.

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