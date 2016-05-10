Habitantes del sur del Atlántico dispuestos a marchar a Bogotá

Zona del Canal del Dique Municipio de Santa Lucia ( Cortesía. )

Barranquilla

Al menos 300 lugareños de Santa Lucía realizaron una manifestación en la Plaza Central alarmados porque se sienten desprotegidos; dicen que el Canal de Dique crece de manera exagerada y creen que el terreno donde reposa el muro ha comenzado a ceder.

Los habitantes del Sur del Atlántico están más temerosos que nunca porque dicen que el terreno que apoya el muro de contención ha comenzado a cuartearse por causa de las filtraciones.

Han planeado, ir junto con vecinos de Suan, Campo de la Cruz y Manatí, hasta Bogotá y dialogar directamente con el Fondo de Adaptación para conseguir que adelanten el inicio de las obras.

Ronsinson Villa residente en el municipio de Santa Lucia, afirma que la presencia de la comisión del Fondo de Adaptación, al sur del departamento no ha aportado nada.

“Lo único que pedimos es que las obras que se requieren en Canal se inicien rápidamente”, señalo.