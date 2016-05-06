Crece 22% movimiento de carga en el puerto de Barranquilla

Barranquilla

El buen momento que vive el Puerto de Barranquilla se refleja en las cifras. En el primer trimestre del año se superaron las expectativas con la movilización de 1.105.000 toneladas, que corresponden a 104.000 de Coque, 249.000 en carga general y 483.000 en granel.

El Presidente del Puerto, René Puche, informó que por el Puerto local se han movilizado 205.000 toneladas de maíz en este periodo lo que ha sido significativo para el logro de las metas.

El empresario portuario destacó también las obras anunciadas por 15 mil millones en el canal de acceso, lo que garantiza tranquilidad en la operación de buques.

Según cálculos del Puerto de Barranquilla, se proyecta que en este mes puedan movilizarse 100.000 toneladas de coque.