Plan maestro del Cortissoz ya fue presentado a Aeronáutica Civil

El gerente de Aeropuertos del Caribe, que opera el Ernesto Cortissoz presentó ante gremios, comunidad aeroportuaria, entidades gubernamentales y comunidad en general, el ‘Plan Maestro del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz’.

De acuerdo con Álvaro González, gerente del concesionario, el plan maestro define el crecimiento para los próximos 20 años del aeropuerto, y el mismo establece el uso de sus áreas, tanto en el lado aire, como en tierra al tiempo que establece las obras necesarias a desarrollar para su proceso de modernización.

“El plan maestro es un carril y hay otro carril que es nuestro contrato, y en ese contrato hay una serie de inversiones que están contemplados en el Plan Maestro, y nosotros estamos arrancando con pistas, calles de rodaje, terminal de pasajeros, de carga y otras que están contempladas en el plan, pero que vendrán más tarde”, dijo González.

Añadió que el contrato de la concesión contempla inversiones cercanas a los 350 mil millones, 60 por ciento del cual será invertido en los cinco primeros años, y que la pista estaría lista antes de finalizar el año.

El documento fue elaborado por el concesionario, revisado por mesas técnicas conformadas por delegados de la Interventoría – Consorcio Inter-aeropuertos, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Aerocivil, y fue entregado a la Aeronáutica Civil para su aprobación.