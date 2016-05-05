En julio comienzan trabajos en la pista del aeropuerto Cortissoz

Barranquilla

La empresa operadora informó que se iniciaron los preparativos para repavimentar la pista del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en el cumplimiento del plan de modernización de la terminal que le sirve a Barranquilla.

Las obras incluyen el reemplazo de losas y mejoramiento de los 3 mil metros de pista del Aeropuerto Cortissoz ante que finalice el año.

Se proyecta que los trabajos se adelanten al tiempo que se mantengan las operaciones en el aeropuerto, según informó Álvaro González

Las inversiones durante los 20 años de concesión ascienden a 345 mil millones de pesos, de los cuales el 60% será ejecutado los primeros cinco años.

Dentro del plan se incluye la modernización de la terminal aérea y la ampliación en 5 mil metros las actuales instalaciones.