Superservicios impone tareas a Electricaribe para mejorar calidad del servicio

Mejorar en cuatro aspectos como financiero, comercial, técnico y atención al usuario, hacen parte de las exigencias de la Superintendencia de Servicios Públicos a la empresa Electricaribe como respuestas a las exigencias de la comunidad y autoridades en cuanto a la calidad del servicio que hace una semana ocasionó una nueva jornada de protestas con bloqueos en toda la ciudad de Barranquilla.

De acuerdo con el delegado para energía y gas de la Superservicios, Rafael Albarracín, la evaluación que se hará anual, contempla indicadores como efectividad de mantenimiento, calidad del servicio, indicador de pérdidas, recaudos, inversiones y atención al usuario.

Sin embargo, cada indicador será evaluado trimestralmente y pasado un año se hará una evaluación global, tiempo que le permitirá a la superintendencia tomar una decisión en contra en caso de que la compañía no supere dichas falencias.

"Electricaribe debe ir mejorando gradualmente. Vamos a exigir inicialmente un 60 por ciento de efectividad, pero año tras año debe irse superando ese porcentaje, de tal manera que en el segundo año ya será del 70 por ciento y cada año vamos a exigirle más", dijo el señor Albarracín.

La titular de la Superintendencia, Patricia Duque, recordó que la situación económica por la que atraviesa la empresa de energía es lo que impide que se les haga una mayor exigencia en cuanto a efectividad, pues para cumplir esas metas se necesitan millonarias inversiones de recursos económicos que la empresa no está en capacidad de asumir.

A su turno el gerente general de Electricaribe, José García Sanleandro, tras haberse notificado de dichas exigencias dijo que ahora la compañía estudiará los pormenores de las mismas y entrará a evaluar si se somete a ellas o si, por el contrario, objeta alguna de las mismas.