Un buen gobierno le devuelve la esperanza a la gente: Alejandro Char

En diálogo con 6:00 AM, de Caracol Radio, el acalde de Barranquilla, Alejandro Char saludó a los barranquilleros en el cumpleaños de la ciudad y destacó el trabajo y las inversiones que se vienen haciendo por la ciudad.

“Estamos muy contentos y agradecidos. Muchas gracias a ustedes Caracol por este homenaje que le hacen a Barranquilla, con el barranquillero que baila arrebatao, con sus comentarios, la verdad es que nos llenan de entusiasmo, me motiva, nos motivan a nuestro equipo de trabajo a seguir trabajando por esta hermosa ciudad, que es parte de Colombia, que adora a Colombia y que quiere que Colombia sea mejor”, dijo el alcalde Char.

El mandatario barranquillero destacó el aporte de la empresa privada, del Gobierno Nacional y de la banca para sacar adelante los proyectos de desarrollo de la ciudad.

“Un buen gobierno le devuelve la confianza a la gente y un mal gobierno daña tres buenos gobiernos” dijo el alcalde de Barranquilla.

El alcalde, en conversación con la mesa de trabajo de Caracol, destacó las iniciativas que se han impulsado adelante durante los primeros 100 días de su administración, las cuales han contado con el respaldo del Concejo Distrital y que proyectan inversiones por encima de los dos billones de pesos.

El primero es el gran malecón del río, una obra que contempla inversiones por 374 mil millones y que comprende 5,3 kilómetros con 150 mil metros cuadrados de parques frente al río.

Igualmente está el proyecto que busca acabar con los arroyos en la ciudad, son 16 kilómetros de corrientes pluviales que afectan a la ciudad cuando llueve. Para se invertirán 662 mil millones de pesos, y se aspira a iniciar obras en 45 días aproximadamente.

Otro de los proyectos es la peatonalización gran parte del centro histórico, que cuenta con más de 1500 edificaciones con valor patrimonial, también se realizará la siembra de 250 mil árboles en toda la ciudad y la recuperación de un millón de metros cuadrados de zonas verdes.

Así mismo se construirán 70 nuevos colegios por 400 mil millones y ocho centros de salud nuevos por 141 mil millones de pesos.

“Estamos contentos con el apoyo del Concejo, el apoyo de la gente y el apoyo del contribuyente, porque hay que decir que cuando uno hace las cosas de frente la gente lo apoya. Los recaudos por impuesto predial e Industria y Comercio, se incrementaron en más de un 30 por ciento logrando recaudar en los tres primeros meses del año cerca de 300 mil millones de pesos”, puntualizó el mandatario barranquillero.