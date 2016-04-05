Tres colegios oficiales de Barranquilla entre los mejores del país

( Colprensa/Archivo )

Los listados serán entregados a cada colegio en próximo 13 de abril, Día de la Excelencia Educativa o "Día E", en que se conocerán las metas que el país logró superar, en cuanto a mejoramiento de la calidad educativa, como anticipó el presidente Juan Manuel Santos,

De acuerdo al Índice Sintético de Calidad (ISCE), el país avanza por buen camino al superar las metas de mejoramiento proyectado para este año, en los tres niveles educativos, primario, secundario y media.

Según los resultados del ISCE en 2015 se obtuvo en primaria 5.07, la meta de mejoramiento a cumplir era de 5.24 y lo logrado luego de un año fueron 5.42, en básica secundaria: el ISCE de 2015 fue de 4.93, la meta establecida fue de 5.12; y el ISCE alcanzado fue de 5.27. Para educación media: el ISCE de 2015 fue de 5.56, la meta de 5.86 y; el ISCE logrado arrojó un resultado de 5.89.

El Ministerio de Educación hizo público el listado de las diez mejores instituciones educativas oficiales y privadas para cada nivel educativo, de acuerdo a los resultados del Índice Sintético de Calidad y su desempeño en las Pruebas Saber.

Según el desempeño en el ISCE, entre los mejores colegios del país figura tres instituciones oficiales en Barranquilla, estos son los resultados:

Educación Básica Primaria

Instituciones oficiales:

- Instituto Técnico de Comercio de Barranquilla - Barranquilla

- Centro Educativo Rural Siravita - Norte de Santander

- Institución Educativa Álvaro Marín Velasco - Medellín

- Institución Educativa el Espinal - Santander

- Centro Educativo San Rafael - Cauca

- Centro Educativo Morario - Santander

- I.E. Agropecuaria Máximo Gómez - Cauca

- Centro de Educación Básica Rural de Niñas Isla del Rosario - Magdalena

- Institución Educativa de Comercio - Nariño

- Centro Educativo Francisco José de Caldas - Sucre

Instituciones Privadas:

- Liceo Victoria Regia - Putumayo

- Colegio La Colina - Bogotá

- Colegio Mayor del Norte - Cali

- Institución Académica La Paz - Bogotá

- Liceo Musical Santa Cecilia - Ibagué

- Instituto Moderno El Carmen - Cartagena

- Gimnasio Oxford School - Chía

- Instituto Moderno El Líbano - Bogotá

- Colegio Andino de Tunja - Tunja

- Colegio Fray Juan de Los Ángeles - Bogotá

Educación Básica Secundaria

Instituciones oficiales:

- Colegio Jorge N. Abello - Barranquilla

- I.E. La Paz - Cauca

- Instituto Alexander Von Humboldt - Barranquilla

- I.E. Escuela Normal Superior María Auxiliadora - Antioquia

- Liceo del Ejército Patria Sector Norte B (Liceo Colombia) - Bogotá

- Institución Educativa Pitalito - Córdoba

- Institución Educativa El Camapano - Córdoba

- Instituto Técnico Central - Bogotá

- Liceo Integrado de Bachillerato U. de Nariño - Pasto

- Institución Educativa Distrital Madre Marcelina - Barranquilla

Instituciones privadas:

- Colegio El Socorro - Atlántico

- Colegio de Cambridge - Cundinamarca

- Liceo Campestre Jean Piaget - Córdoba

- Centro Educativo Boston Internacional - Barranquilla

- Colegio El Divino Salvador - Cartagena

- Colegio La Colina - Bogotá

- Colegio Inglés - Ibagué

- Comunidad Colegio de Jesús María - Medellín

- Colegio Colombo Inglés del Huila - Neiva

- Colegio Hebreo Unión - Barranquilla

Educación Media

Instituciones oficiales:

- Instituto Alexander Von Humboldt - Barranquilla

- Liceo Integrado de Bachillerato U. de Nariño - Pasto

- Instituto Técnico Central - Bogotá

- Instituto Técnico Nacional de Comercio - Cúcuta

- Institución Educativa Leopoldo López Álvarez - Nariño

- G. M. Fuerza Aérea Colombiana TC Luis F. Pinto - Tolima

- Colegio Naval de Crespo - Cartagena

- IE Colegio Loyola para la Ciencia y la Innovación - Medellín

- Sagrado Corazón de Jesús - Popayán

- Institución Educativa Nacional Seminario - Ipiales

Instituciones privadas:

- Liceo Campo David - Bogotá

- Colegio Bilingüe Diana Oese - Cali

- Colegio Los Nogales - Bogotá

- Cambridge School (Gimnasio Bilingüe Plaza Sésamo) - Norte de Santander

- Colegio Calasanz - Cúcuta

- Colegio San Jorge de Inglaterra - Bogotá

- Colegio La Quinta del Puente - Floridablanca

- Colegio Philadelphia Internacional - Cali

- Colegio Los Ángeles - Tunja

- Colegio San Carlos - Bogotá