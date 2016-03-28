Por fuerte sequía costeños consumen queso de los Llanos

Barranquilla

La sequía en la Región Caribe ha golpeado tan fuerte, que los costeños están consumiendo queso procedente de Los Llanos Orientales, así lo afirmó el vocero de los ganaderos del sur del Atlántico José De Silvestri, director ejecutivo de Asoganorte,

El dirigente gremial indicó que la producción lechera cayó en esta zona del país en un 70 por ciento por la falta de lluvias.

Adicionalmente, el vocero de los ganaderos destacó que la situación es delicada porque si no llueve en el mes de abril comenzará la muerte de los animales.

De Silvestri, reiteró que la sequía ha sido muy dura para los sectores ganadero y agropecuario de la Costa y del país.

"Los dos años anteriores, el nivel de lluvia también fue poco. En la actualidad no hay pasto y se están acabando las fuentes de agua", expresó el dirigente gremial.

Finalmente expresó su preocupación por que el Fenómeno del Niño va hasta el mes de julio.

José De Silvestri, confirmó que al Atlántico está llegando queso procedente del Departamento del Caquetá que es parecido al que se produce en el Caribe colombiano.