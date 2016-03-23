Defensoría denuncia precaria condición de indígenas que retornaron a Buenaventura

La Defensoría del Pueblo constató que las comunidades indígenas de la etnia Wounaan, que retornaron a sus territorios no cuentan con las garantías para vivir en condiciones dignas, pues los compromisos de las autoridades locales y nacionales no se cumplieron.

Los 600 indígenas regresaron a las zonas del Chachajo, Agua Clara y Chamapuro, en parte baja del río San Juan en Buenaventura, Valle del Cauca, en donde según el organismo viven en condiciones precarias.

Además la Defensoría solicitó a las autoridades locales que se aclaren las circunstancias en las que murieron dos niños después del retorno, para establecer responsabilidades o investigaciones.

Los líderes de la comunidad manifestaron a la entidad que las 200 familias no tienen acceso al agua potable, la planta eléctrica del resguardo está dañada y los habitantes permanecen aislados porque no hay una lancha que los movilice en caso de emergencia por salud o seguridad.

Sumado a esta situación las viviendas en donde habitaban antes de tener que abandonar sus territorios, no han podido ser reparada no adecuadas, tampoco las instalaciones del colegio, por lo que tampoco hay clases.

Además, para la Defensoría resulta grave el riesgo ante la presencia de actores armados ilegales, razón por la cual solicitaron medidas colectivas de protección, adicionales a las ya tomadas para los líderes que han sido amenazados.