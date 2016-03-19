Mamá y hermano de Laura Patricia ya están en Dubai

Laura Patricia adoraba el Carnaval de Barranquilla y hacía todo lo posible por no perderse esta fiesta.( Foto Facebook.com )

Barranquilla

La mamá y el hermano de Laura Patricia De la Cruz, la azafata de Sabanalarga, Atlántico que murió el pasado sábado en un accidente aéreo al sur de Rusia, ya están Dubai para empezar a tramitar el reconocimiento de la joven.

Según el padre de la atlanticense, la aerolínea FlyDubai trasladará a la madre y el hermano a Rusia en las próximas horas para iniciar los tramites respectivos para repatriar los restos.

Como una persona muy cariñosa y noble definieron sus familiares a Laura Patricia De La Cruz Roca, la joven colombiana que hacía parte de la tripulación del avión Boeing 737-800 de FlyDubai que se estrelló en la madrugada de este sábado en el aeropuerto de Rostov del Don, en el sur de Rusia.

Fue una mujer emprendedora que después de terminar la secundaria en Sabanalarga, Atlántico, su tierra natal, estudió inglés y se trasladó a Bogotá, donde se formó como auxiliar de vuelo.

Junto a su esposo bogotano, Andrés Santiago Ruiz Díez quien ejercía la misma ocupación, viajó a los Emiratos Árabes donde consiguieron empleo en dos aerolíneas diferentes, contó su prima Yeimi De La Cruz Alvarez.

Laura Patricia adoraba el Carnaval de Barranquilla y hacía todo lo posible por no perderse esta fiesta, relató su pariente.

La joven de 25 años estuvo durante la pasada Navidad con su familia en el Barrio El Silencio de Barranquilla. Llegó a la ciudad con los frutos de su trabajo en tierras lejanas. Además, ya había iniciado la construcción de una casa en Aruba donde vive actualmente su madre.

Sus familiares dijeron que el esposo de Laura tuvo que ser remitido a un hospital de Dubai, donde le suministraron sedación debido al shock que le produjo la triste y fuerte noticia.

La aerolínea FlyDubai entregó tres tiquetes aéreos a los familiares de la auxiliar de vuelo, uno para la madre que salió de la isla de Aruba, donde está radicada, otro al hermano que desde Barranquilla a Dubai y el último a una tía del esposo de Laura De la Cruz que partió desde Bogotá.

La Cancillería de Colombia y el consulado colombiano en Dubai ayudaron con el trámite de un pasaporte provisional para Raúl De la Cruz, hermano de la colombiana.