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29 jul 2026 Actualizado 07:22

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Cultura

Juan José Jaramillo apasionado del carnaval

El secretario de Cultura, Patrimonio y Turismo de Barranquilla se confiesa en Caracol Radio.

(Cortesía Secretaría de Cultura de Barranquilla)

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Juan José Jaramillo es un hombre alegre, que lleva el Carnaval en su sangre. Recuerda que su familia ha estado vinculada a la fiesta desde siempre.

Jaramillo afirma que su propósito es que “Barranquilla retome el título de ser la ciudad cultural de Colombia” y que el Carnaval se pueda convertir en el principal motor del turismo todo el año.

Juan José Jaramillo Personaje de la Semana en Caracol Radio nos cuenta que otra de sus pasiones es la buena música sobre todo del merengue de los años 80; en una entrevista muy humana cuenta cómo y con qué canción conquisto a su esposa, como es la relación con sus hijos y su inmenso amor por su colección de medias.

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