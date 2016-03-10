Empresas de Barranquilla adoptan medidas para ahorro de energía

Barranquilla

El Director de la Asociación de Industriales en el Atlántico, Alberto Vives, dijo que varias empresas afiliadas comenzaron planes para encender sus plantas en horarios de mayor consumo y así contribuir con las metas de ahorro planteadas por el gobierno.

En las industrias barranquilleras se ha comenzado a apagar luces, aires acondicionados cuando no se requieren y evalúan adelantar la hora de ingreso de trabajadores, según dijo el directivo gremial.

Un ejemplo es la empresa Tecnoglass, que está generando el 90% de la energía que consume con gas natural y cambió todas sus luces a tecnología led para ahorrar.

Por su parte Rosmery Quintero Presidente de Acopi, dijo que varias pymes están dispuestas a reorganizar turnos para que se estimule mayor producción en horas de menor consumo de energía.

Por su parte, representantes de centro comerciales de la ciudad aseguraron que han puesto en marcha planes de ahorro en horarios de menor flujo de visitantes.