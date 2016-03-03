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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Economía

Empresarios preocupados por posibilidad de racionamientos

Intergremial solicita claridad sobre el panorama del sector eléctrico

(Caracol Radio Barranquilla)

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Dirigentes gremiales de Barranquilla consideran que el sector eléctrico está en cuidados intensivos luego de las emergencias que se han presentado con la térmica de Termoflores.

Luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República que considera que es inminente un riesgo de racionamientos por el déficit que se registra en la generación de energía, el comité intergremial del Atlántico ha solicitado que se defina con claridad por parte del gobierno cuales son las condiciones reales del país.

Los empresarios insistieron que la ciudadanía asuma medidas de ahorro de energía para apoyar la campaña del gobierno en disminuir consumos en esta temporada.

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