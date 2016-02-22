Restricciones por obras en la vía Buenaventura - Loboguerrero, este martes

Desde las seis de la mañana y hasta las siete de la noche, se presentará restricciones por obras en la vía Buenaventura - Loboguerrero, en el carril derecho de la vía.

La restricción se realizará en el kilómetro 29 del Alto Zaragoza, debido a la adecuación de la vía bajo Zaragoza, además incluye la intervención de puntos como el sector de playa larga en Cisneros y el viaducto de la zona.

Todo hace parte de las obras de la doble calzada, por lo que las autoridades recomendaron a los viajeros paciencia y a los residentes y comerciantes de la zona usar los senderos peatonales y respetar las señales de pare y siga.