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29 jul 2026 Actualizado 06:55

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Economía personal

Colpatria anuncia desde Barranquilla, beneficios para clientes

Desde el 1 de marzo, Colpatria elimina costos en cuentas corrientes y ahorro

Presidente de Colpatria, Santiago Perdomo Maldonado

Presidente de Colpatria, Santiago Perdomo Maldonado(Caracol Barranquilla)

Presidente de Colpatria, Santiago Perdomo Maldonado
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Barranquilla

El presidente de Colpatria, Santiago Perdomo Maldonado, desde Barranquilla anunció un novedoso portafolio de servicios para los clientes de la organización.

La entidad no cobrará por retiros en cajeros automáticos de Colpatria, retiros en oficinas del Banco, manejo de la tarjeta débito, consignaciones nacionales y transferencia entre cuentas de este organismo.

El beneficio cobija no solo a los actuales clientes sino también a quienes decidan abrir cuentas corrientes o de ahorro en la entidad. Las cuentas se pueden abrir en cualquier oficina del banco a nivel nacional.

Según Santiago Perdomo Maldonado, presidente del Banco Colpatria, de ahora en adelante las personas no tendrán que pagar por guardar y manejar su dinero en la entidad “buscamos incrementar el número de ahorradores y profundizar la relación con todos nuestros clientes”.

El ejecutivo que reconoció el afecto que le profesa a Barranquilla, destacó el impresionante progreso de la ciudad, señalando que es un modelo en cuanto al desarrollo alcanzado en los últimos años, también hizo alusión a la actitud y el amor del barranquillero hacia su tierra.

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