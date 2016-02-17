En Buenaventura desarticulan tres estructuras dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros

Cuatro máquinas retroexcavadoras avaluadas en más dos mil millones de pesos, fueron destruías por las autoridades, durante operativos en contra de la minería ilegal en el corregimiento de Guaimía del municipio de Buenaventura.

En la operación conjunta, adelantada por la Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, fueron capturadas tres personas encargados de cuidar esta maquinaria y se desarticularon tres estructuras dedicadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros, las cuales de acuerdo con información de inteligencia militar producían dos libras de oro semanal, que representaban ganancias aproximadas a mil 440 millones de pesos al mes.

Según las autoridades, con esta destrucción se les quita mensualmente más de tres mil millones de pesos a estos grupos que derivan de la minería criminal una de sus principales fuentes de ingresos.