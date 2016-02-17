Proponen tres viaductos en proyecto de ampliación de vía Ciénaga-Barranquilla

Barranquilla

Una ampliación del ancho de la vía, así como la construcción de tres viaductos, sugieren gremios del Atlántico en proyecto de recuperación de la vía Ciénaga Barranquilla, Intergremial Atlántico, Camcomercio de Barranquilla y Cámara de la Infraestructura sugieren además una solución integral que integre el puente Pumarejo y el sector tres de la Ruta del Sol.

Lo anterior hace parte de la posición de los tres organismos al proyecto de ampliación a doble calzada de dicha vía, la cual consideran de suma importancia para la competitividad de la región y la conectividad del departamento de Atlántico con el oriente y centro del país.

“Por lo tanto su diseño y operación debe responder a los más altos estándares de seguridad y de eficiencia, de manera que sea parte fundamental de la infraestructura que se construye actualmente para fortalecer el sistema logístico del Caribe colombiano”, dice una comunicación pública de los tres organismos en cuestión.

Indican los gremios que es urgente la construcción de una solución integral con visión de largo plazo que resuelva los problemas de congestión que registra la vía, reduzca sus índices de accidentalidad, supere definitivamente el riesgo de afectación que tiene derivado de la erosión que sufre al litoral Caribe Colombiano y que amenaza con destruirla en los kilómetros 19, 28 y 40, y empalme debidamente con las características del diseño del Nuevo Puente Pumarejo y del sector 3 de la Ruta del Sol en Ciénaga.

Agregan que la solución integral debe contemplar la ampliación del trazado actual a doble calzada a un ancho de 19,20 metros - incluyendo dos carriles en cada calzada, un separador y bermas en los bordes.

Sobre los tres viaductos, a doble calzada, estos estarían en los puntos críticos de los kilómetros 19, 28 y 40 superando así el riesgo de destrucción de la vía por la erosión y minimizando el impacto ambiental sobre el Vía Parque Isla de Salamanca y la zona RAMSAR localizada en su área de influencia

“Es necesario que el Gobierno Nacional asuma la totalidad de la inversión de las obras hidráulicas requeridas para reducir el impacto de la erosión que afecta al Litoral Caribe colombiano”, dice la comunicación.