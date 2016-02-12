Alcaldía investiga presunta irregularidad en contratos de hospital Materno Infantil

El secretario de salud del municipio de Soledad, Oswaldo Pisciotti, señaló que se está revisando por parte de la oficina jurídica de la localidad todos los contratos desde el mes de enero del presente año.

“Ante la denuncia que se conoció, hemos decidido estudiar todos y cada uno de los contratos que celebró Pedro Mulett, como gerente del hospital Materno Infantil” sostuvo el funcionario.

De encontrarse alguna anomalía una vez revisados se determinará las acciones a seguir, indico el secretario.

“La próxima semana está prevista una reunión con el alcalde Joao Herrera para dilucidar el tema”, expresó.

La denuncia que fue interpuesta por el gerente encargado del centro asistencial, Javier Acuña, el 4 de enero pasado en la que se menciona que de 250 contratos firmados por Mulett, al menos 120 no tenían ninguna relación con la misión del hospital, registrando presuntamente algún tipo de irregularidad.

Ante esto Acuña advirtió a aquellas personas que tenían contratos que no estaban directamente relacionados con la misión del hospital, abstenerse de legalizarlos dado que no serían ejecutados hasta no tener un concepto jurídico claro.

En las últimas horas se conoció extraoficialmente la renuncia del gerente de la Institución, Pedro Mulett.